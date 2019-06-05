СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sport Italia, бразилец уже договорился о заключении контракта с «Удинезе». В ближайшее время он должен присоединиться к новой команде.

23-летний Бекао был арендован красно-синими летом прошлым годом. ЦСКА договорился с «Баией» о выкупе трансфера, однако до сих пор не может договориться с бразильцем о личном контракте.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА оценили выступление команды в прошедшем сезоне.