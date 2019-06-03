Черчесов подвел итоги матча с «Чертаново»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о победе в контрольном матче с «Чертаново» (6:0).

Он также прокомментировал замену Ильзата Ахметова по ходу встречи.

«Сегодня роль подсказчика взял на себя Ромащенко. Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило. Поэтому и я, и Ромащенко его фамилию произносили. Даже после того, как я его заменил, я ему сказал, что он последний раз так выходит на замену. Надо быть с первых секунд готовым. Потом он разбегался и стал похож на себя.

В отборочных матчах такой роскоши не будут позволять. Это еще один плюс сегодняшней игры. Идёт тренировочный процесс, до 26-го числа Гилерме был в тонусе, а «Зенит» уже свои задачи решил. Все сегодня хорошо сыграли: и Лунев, и Шунин. Мы внимательно смотрим, сыграет тот, кто будет лучше готов. Это касается всех позиций. После второго грубого момента я подсказал своему коллеге, что это всё нужно убрать. Потому что травмы нам не нужны.

Борьба есть борьба, но грубость надо было убрать. Второй момент — когда во вратаря врезались», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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