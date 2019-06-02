«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.

Но благодаря победе в первом матче (3:1) именно «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ.

Россия - Переходные матчи. Второй матч
Крылья Советов — Нижний Новгород — 0:1
Гол: Фомин – 45+1 (с пенальти)

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.

Ранее «Томь» не вышла в РПЛ.