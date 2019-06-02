«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
Но благодаря победе в первом матче (3:1) именно «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ.
Россия - Переходные матчи. Второй матч
Крылья Советов — Нижний Новгород — 0:1
Гол: Фомин – 45+1 (с пенальти)
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию встречи.
Ранее «Томь» не вышла в РПЛ.