Мать Руиса расплакалась во время пресс-конференции

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Мексиканский боксер Энди Руис смог победить в поединке с британцем Энтони Джошуа, забрав себе титул чемпиона по версиям всех организаций, передает «Советский спорт».

Во время пресс-конференции с новым чемпионом в тяжелом весе, мексиканец выразил благодарность своей матери.

- Мама, я люблю тебя. Да, наша жизнь изменится. Теперь мы больше не будем страдать, - сказал Руис.

После таких слов мать боксера, присутствовавшая в зале, расплакалась.

Руис смог досрочно забрать себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO после технического нокаута, нанесенного Джошуа.

Ранее Конор Макгрегор поздравил Руиса с победой.