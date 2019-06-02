Мать Руиса расплакалась во время пресс-конференции
Мексиканский боксер Энди Руис смог победить в поединке с британцем Энтони Джошуа, забрав себе титул чемпиона по версиям всех организаций, передает «Советский спорт».
Во время пресс-конференции с новым чемпионом в тяжелом весе, мексиканец выразил благодарность своей матери.
- Мама, я люблю тебя. Да, наша жизнь изменится. Теперь мы больше не будем страдать, - сказал Руис.
После таких слов мать боксера, присутствовавшая в зале, расплакалась.
Руис смог досрочно забрать себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO после технического нокаута, нанесенного Джошуа.
Ранее Конор Макгрегор поздравил Руиса с победой.
Andy Ruiz Jr. tells his mother that their lives will change and they'll never have to struggle again #JoshuaRuiz pic.twitter.com/nHXhKFeWMH— Ryan Songalia (@ryansongalia) 2 июня 2019 г.