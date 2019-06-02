Жена Плющенко Рудковская не сдержала обещания

<img src="">

Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская забыла о своем обещании, передает «Советский спорт».

Продюсер заявляла, что переименует страницу сына в инстаграме 1 июня. Многих возмущало, что звездные родители называют своего ребенка «Гном Гномычем».

Подписчики мальчика считают, что Рудковская просто забыла о своем решении.

Об обещании пользователи вспомнили после публикации фото «Гном Гномыча» в окружении двух девочек.

«Девчонки в гости приезжали. Следующая остановка – шоу Динозавров», – подписала снимок жена Плющенко.

Комментаторы обратили внимание на грустное выражение лица мальчика.

«Мальчику эти девочки нравятся? По лицу видно, что все достало!» — написали подписчики под фото.

Рудковскую часто критикуют за то, что она якобы пользуется своим сыном и не дает ему жить также, как и другим мальчикам. Продюсер отрицает это, заявляя, что «Гном Гномычу» нравится быть самостоятельным.

Ранее Плющенко назвал Алину Загитову «королевой льда».