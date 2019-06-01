«Бавария» протестует против реформирования Лиги чемпионов

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Руководство мюнхенской «Баварии» выступило с резкой критикой возможных изменений регламента и порядка проведения матчей Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Некоторое время назад Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата соревнования. Изменения коснутся группового этапа турнира, а также дадут больше свободы ведущим клубам Европы. Окончательного решения о реализации проекта пока нет, но, вероятно, реформы вступят в силу уже в 2024 году.

По мнению председателя правления «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге, турниру не нужна реформа.

«Почему мы должны что-то менять? Лига чемпионов – зависть всего мира. На сегодняшний день это лучшее соревнование в мире. Я также не большой друг идеи расширения группового этапа. Нынешняя стадия нередко заканчивается мертвыми играми, где никому ничего не нужно», — приводит слова функционера Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Ассоциация европейских лиг (EPFL) категорически против изменений в Лиге чемпионов.