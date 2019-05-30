Финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» посетил Абрамович
Российский бизнесмен, владеющий английским «Челси», Роман Абрамович посетил матч финала Лиги Европы в Баку, передает «Советский спорт».
52-летний олигарх впервые посетил матч команды в сезоне-2018/19. До этого он мог посещать матчи своего клуба из-за проблем с британской визой.
В СМИ появлялись сообщения о том, что Абрамович продаст английской клуб.
Встреча «аристократов» с «Арсеналом» закончилась со счетом 4:1 в пользу «Челси».
После матча российский бизнесмен сделал фото с кубком. Трофей держал капитан лондонской команды Сесар Аспиликуэта
Это вторая победа «Челси» в Лиге Европы.
Для тренера «синих» Маурицио Сарри это первый кубок в карьере.
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