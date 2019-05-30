Экс-игрок сборной Англии раскритиковал принимавший финал ЛЕ стадион
Экс-футболист сборной Англии, который теперь работает комментатором и экспертом на британском телевидении, Гари Линекер не оценил стадион в Баку, на котором состоялся финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал», передает «Советский спорт».
«Обязательно стоило проделать весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал. Но когда сидишь на выбранном месте, ты ненамного ближе к полю, чем если бы пом=смотрел матч дома», — написал Линекер перед игрой в твиттере.
Встреча завершилась уверенной победой команды Маурицио Сарри со счетом 4:1. «Челси» второй раз в истории завоевал трофей Лиги Европы. Впервые это случилось в 2013 году.
Ранее Оливье Жиру высказался о победе над бывшей командой в финале Лиги Европы.
3,000 miles and 3,000 euros.— ESPN UK (@ESPNUK) 29 мая 2019 г.
How's the view?#EULFinal pic.twitter.com/VVsvnf5I1S