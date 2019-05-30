Экс-игрок сборной Англии раскритиковал принимавший финал ЛЕ стадион

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Экс-футболист сборной Англии, который теперь работает комментатором и экспертом на британском телевидении, Гари Линекер не оценил стадион в Баку, на котором состоялся финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал», передает «Советский спорт».

«Обязательно стоило проделать весь этот путь, чтобы посмотреть еврокубковый финал. Но когда сидишь на выбранном месте, ты ненамного ближе к полю, чем если бы пом=смотрел матч дома», — написал Линекер перед игрой в твиттере.

Встреча завершилась уверенной победой команды Маурицио Сарри со счетом 4:1. «Челси» второй раз в истории завоевал трофей Лиги Европы. Впервые это случилось в 2013 году.

Ранее Оливье Жиру высказался о победе над бывшей командой в финале Лиги Европы.