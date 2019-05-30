Аршавин: Сарри просто обыграл тренеришку

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Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин высказался относительно победы «Челси» и его наставника Маурицио Сарри в Лиге Европы, передает «Матч ТВ».

В финале турнира «синие» разбили «Арсенал», который тренирует Унаи Эмери, со счетом 4:1.

«Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. Хотя он всего лишь обыграл тренеришку», — сказал Аршавин о проигрыше бывшего клуба.

Впервые «тренеришкой» Эмери назвал нападающий «Зенита» Артем Дзюба во времена совместной работы в «Спартаке». Тогда под руководством испанца красно-белые показывали не лучшие результаты, и футболист в одном из интервью использовал данное слово.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

Ранее сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» добрался до стадиона в Баку в инвалидном кресле.