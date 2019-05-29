«Реал» претендует на защитника «Аякса» де Лигта
Мадридский «Реал» включился в борьбу за защитника голландского «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает El Mundo Deportivo.
Как информирует источник, «Реал» захочет приобрести 19-летнего футболиста в том случае, если испанский клуб покинет защитник и капитан Серхио Рамос, который уже выразил желание уйти.
Сумма трансфера де Лигта на данный момент составляет €70 млн. Основным претендентом на защитника считается каталонская «Барселона».
Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до 2021 года.
В сезоне-2018/19 футболист принял участие в 55 матчах команды, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта.