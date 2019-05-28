Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов — защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА «Новости».
По информации Football Italia, на тренировке, которую подопечные Сарри проводят в Баку, между футболистами произошел небольшой конфликт. Однако Сарри из-за этого пришел в ярость и ушел с тренировочного занятия, выкинув по дороге свою бейсболку.
Стоит отметить, что это не первый конфликт с участием Игуаина на тренировках.
В Баку «Челси» предстоит сыграть с «Арсеналом» в финале Лиги Европы 29 мая.