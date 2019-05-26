<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/12314677/RIAN_5855792.HR-pic905-895x505-49843.jpg">

Московский «Спартак» обратился к болельщикам со словами благодарности поддержку, передает «Советский спорт».

Заключительный матч сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.

После поражения фанатское объединение «Фратрия» раскритиковало команду.

«Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам 30 туров «Спартак» занял в таблице РПЛ только пятое место. Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты… Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» — сказано в сообщении команды.

Ранее фанаты «Спартака» назвали позором игру команды.