Форвард сборной Финляндии: мы можем выиграть и с не самым звездным составом

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Нападающий сборной Финляндии по хоккею Микко Лехтонен дал комментарий по поводу прошедшего матча со сборной России в 1/2 финала чемпионата мира, передает «Советский спорт».

Игра прошла 25 мая и закончилась со счетом 0:1 не в пользу отечественной команды.

«Мы знали, что можем даже не самым звездным составом выигрывать. Мы старались с самого начала чемпионата играть в свою игру, пытались максимально соблюдать дисциплину в обороне, в том числе пользоваться ошибками соперника. Честно говоря, мы отдали все свои силы в матче с Россией, потому и добились такого отличного результата», --приводят слова Лехтонена «Известия».

Теперь сборная России может претендовать на третье место в мировом турнире. За него она будет бороться с командой Чехии.

Ранее бывший тренер сборной России заявил, что финны сыграли выше всяких похвал.