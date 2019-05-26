Форвард сборной Финляндии: мы можем выиграть и с не самым звездным составом
Нападающий сборной Финляндии по хоккею Микко Лехтонен дал комментарий по поводу прошедшего матча со сборной России в 1/2 финала чемпионата мира, передает «Советский спорт».
Игра прошла 25 мая и закончилась со счетом 0:1 не в пользу отечественной команды.
«Мы знали, что можем даже не самым звездным составом выигрывать. Мы старались с самого начала чемпионата играть в свою игру, пытались максимально соблюдать дисциплину в обороне, в том числе пользоваться ошибками соперника. Честно говоря, мы отдали все свои силы в матче с Россией, потому и добились такого отличного результата», --приводят слова Лехтонена «Известия».
Теперь сборная России может претендовать на третье место в мировом турнире. За него она будет бороться с командой Чехии.
Ранее бывший тренер сборной России заявил, что финны сыграли выше всяких похвал.