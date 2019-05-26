Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

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Экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал прошедший матч полуфинала чемпионата мира — 2019, передает ТАСС.

Отечественная сборная сыграла с командой Финляндии, уступив со счетом 0:1.

«Нужно отметить, что финские хоккеисты сыграли выше всяких похвал. Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо. Да, они — молодая команда, собранная из хоккеистов, играющих на родине, и все-таки, ребята действовали собранно, самоотверженно, технично, не стеснялись создавать хорошие моменты.

К сожалению, у нашей команды в этот раз мало что получалось. Думаю, не хватило движения, решений. Финны быстро сворачивались в обороне, тем самым полностью лишив нас пространства, чтобы создавать какие-то комбинации. А когда мы делали броски — их вратарь был уже на посту. В этот раз мы не смогли показать нашу лучшую игру», — сказал специалист.

По результатом прошедшей игры, сборная России претендует на третье место мирового первенства. Таким образом, отечественная команда будет сражаться за него с командой Чехии.

Ранее сообщалось, что журналистке из США угрожали после интервью о хоккейной сборной России.