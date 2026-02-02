Дмитриев сообщил о дальнейших планах после встречи с делегацией США

Дмитриев возвращается в Москву после переговоров с США в Майами

После встречи с делегацией США в Майами глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намерен лететь в Москву. Информацию об этом он опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своей публикации он сделал снимок карты с борта самолета и сопроводил ее подписью «в Москву».

31 января провел встречу с делегацией США в Майами, назвав ее конструктивной. На переговорах с американской стороны присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал на своей странице в социальной сети X, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами (США) прошли продуктивно. Он также отметил, что США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.

До этого Дмитриев подтвердил, что прилетел в США — «Снова в Майами» написал он в одной из соцсетей.

