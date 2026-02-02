Размер шрифта
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в ДНР

Пушилин рассказал об обстановке на Краснолиманском и Торецком направлениях в ДНР
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Основные боевые действия на Краснолиманском направлении сконцентрированы в районах населенных пунктов Дробышево и Яровая. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, бои продолжаются в районе железнодорожного вокзала в Константиновке, преимущественно в районе железнодорожного вокзала. Там российские войска улучшили свои позиции, отметил глава ДНР.

Пушилин добавил, что освобождение населенного пункта Торецкое позволяет Вооруженным силам России двигаться в нескольких тактических направлениях — как в сторону Доброполья с последующим освобождением данного населенного пункта. Населенный пункт находится между Добропольем и Дружковкой.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в результате успешных боевых действий начали окружение Красного Лимана, имеющего важное тактическое значение, поскольку является крупным логистическим центром Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что эвакуированный житель Красноармейска спас троих раненых российских военных.
 
