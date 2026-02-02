Израильский антифашист ответил президенту Польши на обвинения СССР в Холокосте

Президент Польши Кароль Навроцкий, который обвинил СССР в причастности к Холокосту, оскорбил память жертв этой трагедии и советских-солдат освободителей. Об этом заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

«Высказывания Навроцкого — это не просто искажение истории. Это опасный акт исторического и политического ревизионизма», — заявил собеседник агентства.

Трапиров заявил, что его движение решительно отвергает попытки переложить ответственность за Холокост с «нацистских палачей» на тех, кто «ценой миллионов жизней остановил фашизм».

27 января Навроцкий подтвердил, что нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме был освобожден советскими войсками, однако при этом исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к Холокосту. Также он вновь повторил озвучиваемую польскими властями версию о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.

Холокостом называют геноцид евреев в Германии и на оккупированных нацистскими войсками территориях в 1933–1945 годы. В широком смысле понятие употребляется для обозначения массовых репрессий нацистской Германии, а также в отношении советских военнопленных и представителей различных меньшинств и этнических групп.

