В Европе раскритиковали фон дер Лейен

Использование председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «президентского» стиля управления вредит всей Европе. Об этом заявил европейскому изданию Politico бывший еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит.

«У меня сложилось впечатление, что сейчас членов комиссии в значительной степени заставили замолчать. Система организации очень централизованная — называйте ее президентской или какой-либо другой. Это не идет на пользу ни коллегии еврокомиссаров, ни Еврокомиссии, ни Европе в целом», — подчеркнул он.

Шмит также отметил, что у Еврокомиссии не было долгосрочного видения и стратегического планирования.

«Проводилось ли у нас настоящее стратегическое обсуждение Европы в мире, который уже тогда сильно отличался от того, каким мы его знали раньше? У нас не было настоящего стратегического подхода, настоящей стратегии», — сказал он о первом сроке фон дер Лейен.

В январе 2026 года СМИ писали о том, что на Урсулу фон дер Ляйен обрушился шквал критики на фоне коррупционного скандала с окружением украинского президента Владимира Зеленского.

Также в январе фон дер Ляйен выносили три вотума недоверия, которые не набрали необходимого числа голосов на пленарной сессии Европарламента.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия установила рекорд в области бюрократии.