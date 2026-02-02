Размер шрифта
В Уфе задержали двух девушек, подозреваемых в нападении на пенсионерку

Mash Batash: две уфимки избили пенсионерку, пытавшуюся выйти из подъезда
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Batash»

Две уфимки избили пенсионерку, которая пыталась выйти из подъезда. Об этом сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Кольцевой. Судя по записи, женщины стояли около входа и курили.

В какой-то момент дверь открылась, задев одну из женщин, и она набросилась на пенсионерку, которая собиралась выйти на улицу. Они вдвоем несколько раз ударили пострадавшую, а когда она закричала и стала звать на помощь, быстро покинули место происшествия.

В башкирском УМВД сообщили, что виновниц нападения задержали и доставили в отдел полиции №2. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный москвич избил пожилую соседку ложкой для обуви. Как установили правоохранители, 53-летний мужчина был недоволен, что к ней постоянно приезжают курьеры. Вооружившись ложкой для обуви, он вызвал женщину на лестничную клетку и несколько раз ударил. Та в ответ распылила в него перцовый баллончик. Мужчину задержали.

Ранее в Подмосковье мужчина напал с топором на 84-летнюю соседку.
 
