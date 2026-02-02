Трамп пригрозил засудить ведущего «Грэмми» за шутки об Эпштейне

Президент США Дональд Трамп пригрозил засудить ведущего премии «Грэмми» Тревора Ноа за шутки о нем и острове финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп раскритиковал шоумена, назвав его жалким и бездарным, и заявил, что «Грэмми» невозможно смотреть.

Ноа, вручая награду певице Билли Айлиш, пошутил, что каждый артист хочет «Грэмми» так же сильно, как Трамп Гренландию, поскольку после кончины Эпштейна президенту США якобы нужен новый остров для тусовок с Биллом Клинтоном.

Трамп призвал Тревора Ноа проверить факты.

«Выглядит так, будто мне нужно попросить адвокатов подать в суд на этого несчастного, жалкого, бездарного, глупого ведущего и отсудить у него кучу денег... Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!» — написал Трамп.

1 февраля минюст США среди материалов по делу Эпштейна опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

