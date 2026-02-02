В Прокопьевске задержали владельца сауны, где погибли студенты техникума

Shot: в Прокопьевске задержан владелец сауны, где при пожаре погибли студенты

В Прокопьевске задержали владельца сауны, где при пожаре погибли студенты физкультурного техникума. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

По информации пресс-службы, задержан также брат владельца сауны. По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Они (владелец сауны и его брат. — «Газета.Ru») грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что администратор сауны, зная о нарушениях противопожарной безопасности, пустила в заведение шесть несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Она не контролировала температурный режим и дважды добавила в топку печи дрова и уголь. Также возбуждено уголовное дело о халатности.

Накануне в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что подростки, погибшие в сауне в Кемеровской области, не смогли эвакуироваться из-за быстрого распространения огня, они отравились угарным газом.

Ранее появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе.