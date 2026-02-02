Наталья Штурм пожаловалась на двойные стандарты россиянок

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале раскритиковала россиянок после премии «Грэмми».

По словам Штурм, ее поразили двойные стандарты российских женщин. Исполнительница увидела множество восторженных комментариев от соотечественниц в адрес зарубежных артисток, нарядившихся в откровенные платья на «Грэмми-2026». Певица уверена, что, если бы она надела подобный наряд, реакция была бы иная.

«А если свои выйдут в таких платьях, я, к примеру, — хейта не оберешься! Закидают негативом и смайликами-таблетками. Женщины, что с вами не так? Почему свои для вас как чужие, а чужие как свои? Вот ведь вопрос», — заявила артистка.

В комментариях поклонники предположили, что мужчины из России будут только рады, если Штурм появится в платьях с «Грэмми».

Церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» проходит в Лос-Анджелесе. Американский рэпер Кендрик Ламар был номинирован на музыкальную премию «Грэмми» в восьми категориях. Он претендует на победу в номинациях «Запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой», «Лучшее рэп-исполнение» (две песни), «Лучшее исполнение мелодичного рэпа», «Лучшая рэп-песня», «Лучший рэп-альбом».

Ранее Наталья Штурм возмутилась росту стоимости продуктов.