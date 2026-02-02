Размер шрифта
В Госдуме рассказали, почему переговоры с Украиной в Абу-Даби перенесли

Депутат Чепа: Киев затягивает переговоры, поэтому встречу в Абу-Даби перенесли
Александр Кряжев/РИА Новости

Переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби, которые должны были пройти 1 февраля, были перенесены из-за того, что Киев затягивает мирный процесс. Кроме того, американцы понизили уровень своей делегации на переговорах, что также привело к переносу встречи. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Американцы перед этим сказали, что они понизят уровень этой встречи с их стороны. Очевидно, что планировалось обсуждение вопросов, которые не были до конца согласованы на предыдущей встрече», — отметил депутат.

Чепа напомнил, что при этом украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что территориальный вопрос невозможно решить без встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы понимаем, что встреча с Владимиром Владимировичем должна проходить на каком-то финальном этапе. Промежуточные вопросы, сопровождающие главный вопрос (а их очень много), должны быть согласованы. Этого пока нет. Это говорит о том, что Киев пытается каким-то образом затягивать решение этого вопроса», — заключил собеседник.

1 февраля в Аби-Даби должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта, причем планировалось провести их только между Россией и Украиной, без участия США. Затем газета The New York Times написала, что переговоры отложены на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля, также ТАСС писал, что встреча назначена на середину недели. Зеленский отмечал, что 2 февраля украинская делегация отправится на переговоры в ОАЭ.

Ранее в Европе обвинили Зеленского в пренебрежении к замерзающим украинцам.
 
