Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В Европе признали проблемы в сфере обороны

Euractiv: перевооружение ЕС тормозят разногласия властей и оборонных компаний
Bryan Woolston/Reuters

Между правительствами стран Евросоюза и европейской оборонной промышленностью сохраняются серьезные разногласия, несмотря на заявления о необходимости срочного укрепления обороны. Об этом пишет Euractiv по итогам недели профильных конференций, прошедших в Брюсселе.

На фоне конфликта на Украине европейские столицы, институты ЕС и производители вооружений по-прежнему с трудом находят общий язык в вопросах перевооружения континента. Представители отрасли отмечают, что переговоры часто сопровождаются противоречивыми сигналами, а планы буксуют из-за приоритета национальных интересов.

Евросоюз выделил значительные средства на безопасность, включая €1,5 млрд на Европейскую программу оборонных инвестиций и €150 млрд в рамках кредитного механизма SAFE. Эти инструменты призваны стимулировать закупки европейских вооружений и наращивание производственных мощностей, однако их реализация, по данным издания, отстает от заявленных целей.

В 2025 году страны ЕС представили планы совместных закупок, однако источники, знакомые с документами, указывают на их недостаточную детализацию. В частности, условия кредитов SAFE предусматривают описание закупаемой продукции, а компании должны самостоятельно рассчитывать долю европейских и неевропейских компонентов, что является ключевым требованием для получения финансирования.

При этом производители вооружений продолжают ждать от министерств обороны конкретных технических требований и перечней нужной продукции. По мнению Euractiv, это наглядно демонстрирует разрыв между национальными властями и оборонной промышленностью.

Дополнительную путаницу, как отмечает издание, создают сигналы со стороны США. С одной стороны, Вашингтон призывает Европу взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и развивать внутреннее производство. С другой — страны НАТО продолжают закупать американское оружие, в том числе для поставок Украине, что лишает европейских производителей части заказов и доходов.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Украины закупать оружие преимущественно у стран ЕС.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!