В Европе признали проблемы в сфере обороны

Между правительствами стран Евросоюза и европейской оборонной промышленностью сохраняются серьезные разногласия, несмотря на заявления о необходимости срочного укрепления обороны. Об этом пишет Euractiv по итогам недели профильных конференций, прошедших в Брюсселе.

На фоне конфликта на Украине европейские столицы, институты ЕС и производители вооружений по-прежнему с трудом находят общий язык в вопросах перевооружения континента. Представители отрасли отмечают, что переговоры часто сопровождаются противоречивыми сигналами, а планы буксуют из-за приоритета национальных интересов.

Евросоюз выделил значительные средства на безопасность, включая €1,5 млрд на Европейскую программу оборонных инвестиций и €150 млрд в рамках кредитного механизма SAFE. Эти инструменты призваны стимулировать закупки европейских вооружений и наращивание производственных мощностей, однако их реализация, по данным издания, отстает от заявленных целей.

В 2025 году страны ЕС представили планы совместных закупок, однако источники, знакомые с документами, указывают на их недостаточную детализацию. В частности, условия кредитов SAFE предусматривают описание закупаемой продукции, а компании должны самостоятельно рассчитывать долю европейских и неевропейских компонентов, что является ключевым требованием для получения финансирования.

При этом производители вооружений продолжают ждать от министерств обороны конкретных технических требований и перечней нужной продукции. По мнению Euractiv, это наглядно демонстрирует разрыв между национальными властями и оборонной промышленностью.

Дополнительную путаницу, как отмечает издание, создают сигналы со стороны США. С одной стороны, Вашингтон призывает Европу взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и развивать внутреннее производство. С другой — страны НАТО продолжают закупать американское оружие, в том числе для поставок Украине, что лишает европейских производителей части заказов и доходов.

Ранее Еврокомиссия потребовала от Украины закупать оружие преимущественно у стран ЕС.