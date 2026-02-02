Ученые предупредили о влиянии зоны Солнца на Землю после мощной вспышки

Центр на Солнце, где была мощная вспышка, развернется к Земле 2 февраля

Активный центр на Солнце, породивший мощную вспышку, развернется в сторону Земли вечером 2 февраля и будет находиться в этом положении почти до конца недели. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, к концу 2 февраля активная область приблизится к линии Солнце—Земля и останется в зоне наиболее эффективного воздействия ориентировочно до 8 февраля. Специалисты отметили, что избежать возможного влияния в этот период не получится.

В лаборатории уточнили, что пока из данного центра не зафиксированы крупные выбросы солнечной плазмы, однако это не означает их отсутствия. На этом фоне не исключается вероятность вспышки, сопровождающейся значительным выбросом вещества.

При этом плазма, выброшенная в результате вспышки 2 февраля, ушла под углом вверх и не была направлена в сторону планет. Ученые пояснили, что активные солнечные центры нередко проявляют схожий характер активности, поэтому следующие выбросы могут пойти по аналогичной траектории, однако такой сценарий не гарантирован.

Самая мощная в 2026 году вспышка произошла на Солнце в ночь на 2 февраля и получила класс X8.11. Она стала третьей вспышкой класса X с начала года — предыдущие были зафиксированы 18 января и 1 февраля. Кроме того, это событие вошло в тройку самых сильных за весь 25-й солнечный цикл, уступив лишь вспышкам X9.0, зарегистрированным 3 октября и 14 мая 2024 года.

Ранее на Солнце зафиксировали серию мощных вспышек класса M, происшедших в одной группе солнечных пятен.