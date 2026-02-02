Администратору сауны в Кузбассе избрали меру пресечения

Администратора сауны в Прокопьевске отправили под домашний арест

Центральный районный суд Кемерова отправил под домашний арест администраторы сауны в Прокопьевске, где случился трагический пожар. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кузбасса.

Судебное заседание состоялось 2 февраля 2026 года. Следствие просило заключить обвиняемую под стражу в СИЗО, но суд избрал более мягкую меру. Домашний арест назначили до 31 марта.

Женщину задержали 1 февраля и в тот же день ей предъявили обвинение. Ее адвокат отметила, что подсудимая помогла выбраться одной девушке во время пожара.

По словам защитника, женщина открыла дверь и кричала, призывая находившихся внутри людей выходить наружу. Как утверждает адвокат, администратор предприняла все возможные действия, не подвергая опасности собственную жизнь.

Трагедия произошла 31 января 2026 года в частной сауне на улице Кубанской. Пятерых подростков спасти не удалось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Помимо администратора, следователи задержали владельца сауны и его брата. Также следствие возбудило отдельное уголовное дело о халатности.

Ранее появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе.