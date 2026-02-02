Размер шрифта
Сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт с «живой бомбой» Киева

ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

В Крыму в одном из зданий УФСБ предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, представитель сил специальных операций ВС Украины связался с крымчанином через Telegram. Он представился мужчине сотрудником ФСБ РФ и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание УФСБ России в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе.

После того, как мужчина прибыл на контрольно-пропускной пункт (КПП), его досмотрели и задержали силовики. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было замаскировано под аудиоколонку. Внутри оказался один килограмм взрывчатки иностранного производства, электродетонатор и поражающие элементы в виде шариков подшипников.

По замыслу украинской спецслужбы, подрыв устройства привел бы к гибели не только сотрудников службы безопасности, но и самого исполнителя, который, как сообщили в ФСБ, не знал о готовящемся преступлении с его участием и использовании его в качестве смертника. Несмотря на это, мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «Покушение на теракт», «Содействие террористической деятельности», а также «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатки или взрывных устройств».

Ранее осужденная за теракт Дарья Трепова обратилась к попавшим под влияние украинских спецслужб.
 
