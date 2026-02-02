Россиянка лишилась почти 18 млн рублей и квартиры из-за аферистов

Жительница Москвы стала жертвой мошенников, решив инвестировать около 18 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России «Оренбургское».

С аферистами 41-летняя пострадавшая познакомилась в интернете. Во время беседы в Telegram собеседник предложил ей дополнительный заработок на криптовалюте.

Следуя инструкциям, она установила приложение для «торговли» и внесла более миллиона рублей. Чтобы продолжать успешную торговлю, по совету мошенника женщина обналичила все сбережения, оформила кредиты на более чем пять миллионов рублей и продала квартиру.

«Всего в период с сентября по декабрь потерпевшая «инвестировала» 17 862 880 рублей», – сообщается в публикации.

После внесения последней суммы аферист перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

