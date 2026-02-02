Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Сотрудника НИУ ВШЭ и его мать обвинили в жестокой расправе над женой

Бастрыкин запросил доклад из-за сообщений об убийстве беременной экс-судьи в ФРГ
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства представить доклад после появления сообщений о том, что подозреваемые в расправе над беременной женщиной в Германии могут находиться в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Руководитель Главного следственного управления СК по Москве Дмитрий Беляев доложит о ходе проверки Бастрыкину.

Ранее родители бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обвинили ее супруга, научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, и его мать в жестоком убийстве над экс-судьей. РЕН ТВ писал, что подозреваемые находятся в России.

Женщина работала в Астане судьей Сарыаркинского района, но в 2019 году покинула страну вместе с мужем Александром, который младше ее на более чем десять лет. Как рассказал брат Сайлыбаевой, в разные периоды пара жила в Москве и США, но на момент исчезновения они проживали в немецком Бейнсхайме. С 2019 года женщина нигде не работала. В Казахстан с мужем она приезжала только один раз.

Сайлыбаева исчезла 4 июня 2024 года в немецком городе Бейнсхайм. Спустя две недели ее нашли с ножевыми ранениями и следами химических ожогов в озере. При этом ее муж не заявил правоохранителям о ее исчезновении, а его мать Наталья уже на следующий день улетела в Москву.

Германские следователи объявили женщину в розыск через Интерпол. Казахстан возбудил дело об истязании против нее и ее сына.

Ранее в Таиланде задержали подозреваемых в расчленении россиянина.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!