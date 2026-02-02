Сотрудника НИУ ВШЭ и его мать обвинили в жестокой расправе над женой

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства представить доклад после появления сообщений о том, что подозреваемые в расправе над беременной женщиной в Германии могут находиться в Москве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Руководитель Главного следственного управления СК по Москве Дмитрий Беляев доложит о ходе проверки Бастрыкину.

Ранее родители бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой обвинили ее супруга, научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, и его мать в жестоком убийстве над экс-судьей. РЕН ТВ писал, что подозреваемые находятся в России.

Женщина работала в Астане судьей Сарыаркинского района, но в 2019 году покинула страну вместе с мужем Александром, который младше ее на более чем десять лет. Как рассказал брат Сайлыбаевой, в разные периоды пара жила в Москве и США, но на момент исчезновения они проживали в немецком Бейнсхайме. С 2019 года женщина нигде не работала. В Казахстан с мужем она приезжала только один раз.

Сайлыбаева исчезла 4 июня 2024 года в немецком городе Бейнсхайм. Спустя две недели ее нашли с ножевыми ранениями и следами химических ожогов в озере. При этом ее муж не заявил правоохранителям о ее исчезновении, а его мать Наталья уже на следующий день улетела в Москву.

Германские следователи объявили женщину в розыск через Интерпол. Казахстан возбудил дело об истязании против нее и ее сына.

