Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Певица Шер забыла, зачем пришла на «Грэмми»

Певица Шер ушла со сцены, забыв вручить премию «Грэмми»
Daniel Cole/Reuters

Американская певица Шер забыла, зачем пришла на церемонию вручения американской премии «Грэмми». Об этом сообщило издание «E! Online».

79-летняя певица 1 февраля вышла на сцену, чтобы вручить награду «Запись года». Однако накануне сама она получила почетную «Грэмми» за достижения в музыке.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Академию звукозаписи за то, что она вручила мне эту награду за достижения всей жизни. И хорошо, что они сделали это сейчас, потому что у меня хорошие гены, иначе я бы столько не продержалась. Я работаю в этом бизнесе уже 60 чертовых лет, но хочу сказать: никогда не отказывайтесь от своей мечты, что бы ни случилось. Живите этим, будьте собой, не получается сейчас — получится потом. Это все, что я должна сказать, теперь я должна уйти», — сказала звезда.

Однако Шер забыла представить номинантов и объявить победителя в номинации «Запись года», о чем ей напомнил ведущий Тревор Ноа, возвращая певицу.

После того, как она, наконец, представила претендентов в этой категории, Шер начала стандартную фразу «И «Грэмми» достается...», но осеклась и забыла открыть конверт с именем победителя.

Затем Шер назвала победителем музыканта Лютера Вандросса, которого не стало в 2005 году, и только после этого в конце концов исправилась и объявила правильного лауреата — Кендрика Ламара и SZA с песней «Luther». В этом треке на самом деле звучат сэмплы музыки Вандросса.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций (девять) стал Кендрик Ламар, получивший статуэтки в пяти из них.

В номинации «Альбом года» победил Bad Bunny с Debí Tirar Más Fotos.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал засудить ведущего «Грэмми».
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!