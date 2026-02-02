Певица Шер забыла, зачем пришла на «Грэмми»

Американская певица Шер забыла, зачем пришла на церемонию вручения американской премии «Грэмми». Об этом сообщило издание «E! Online».

79-летняя певица 1 февраля вышла на сцену, чтобы вручить награду «Запись года». Однако накануне сама она получила почетную «Грэмми» за достижения в музыке.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Академию звукозаписи за то, что она вручила мне эту награду за достижения всей жизни. И хорошо, что они сделали это сейчас, потому что у меня хорошие гены, иначе я бы столько не продержалась. Я работаю в этом бизнесе уже 60 чертовых лет, но хочу сказать: никогда не отказывайтесь от своей мечты, что бы ни случилось. Живите этим, будьте собой, не получается сейчас — получится потом. Это все, что я должна сказать, теперь я должна уйти», — сказала звезда.

Однако Шер забыла представить номинантов и объявить победителя в номинации «Запись года», о чем ей напомнил ведущий Тревор Ноа, возвращая певицу.

После того, как она, наконец, представила претендентов в этой категории, Шер начала стандартную фразу «И «Грэмми» достается...», но осеклась и забыла открыть конверт с именем победителя.

Затем Шер назвала победителем музыканта Лютера Вандросса, которого не стало в 2005 году, и только после этого в конце концов исправилась и объявила правильного лауреата — Кендрика Ламара и SZA с песней «Luther». В этом треке на самом деле звучат сэмплы музыки Вандросса.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций (девять) стал Кендрик Ламар, получивший статуэтки в пяти из них.

В номинации «Альбом года» победил Bad Bunny с Debí Tirar Más Fotos.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал засудить ведущего «Грэмми».