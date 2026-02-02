Адвокаты жертв Эпштейна призвали закрыть сайт с документами по делу

Адвокаты жертв финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле детьми, просят суд обязать министерство юстиции США удалить сайт с документами по делу. Об этом сообщает ABC News.

Адвокаты представляют интересы более 200 предполагаемых жертв финансиста. Они отмечают, что в документах неоднократно встречаются неотредактированные имена жертв и сведения, которые позволяют установить их личности.

За последние двое суток после обнародования новых документов по делу юристы сообщили властям о «тысячах» недочетов в редактировании, которые затронули около сотни жертв.

1 февраля минюст США среди материалов по делу Эпштейна опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

