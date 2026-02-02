Спасатели на Камчатке эвакуировали собак, оказавшихся на льдинах

Спасатели помогли эвакуироваться собакам, дрейфовавшим на льдинах на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации очевидцев, поступившей в службу спасения, две собаки плавали на льдине в районе бухты Раковой уже пару дней и находились в 250 метрах от берега.

На видео, опубликованном МЧС, видно, что на место происшествия прибыла дежурная смена спасателей и было принято решение обратиться к проходившему мимо военному буксиру, чтобы добраться до животных.

В итоге один из спасателей в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью веревки поднял собак на борт. Там их обогрели, накормили, а по прибытии на берег отпустили. Помощь ветеринаров животным не понадобилась.

8 января в Кемерово из загоревшегося дома спасли почти два десятка собак. По данным ведомства, еще до прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Также в загоревшемся доме находились 17 собак, их спасли сотрудники экстренных служб. Площадь возгорания составила 172 квадратных метра. Всего к его ликвидации привлекли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.

Ранее в Калининграде из пожара спасли 50 кошек.