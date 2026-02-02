Размер шрифта
В Госдуме возмутились зарплатами военных медиков

Депутат Делягин попросил Минобороны поднять зарплаты военным врачам вне зоны СВО
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Делягин попросил Минобороны проверить публикации из Telegram-каналов о низких зарплатах военных медиков. В письме к министру Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», парламентарий призвал повысить денежное довольствие офицеров медицинской службы ВС РФ вне зоны СВО, не получающих выплат по так называемой «дорожной карте».

«Прошу проверить информацию об оплате труда военных врачей (не средней зарплаты по госпиталю, а зарплаты непосредственно занятых лечением врачей и медперсонала): начальник отделения хирургического профиля в базовом военном госпитале (не Военно-медицинской академии и вне системы центральных госпиталей, где военным медикам оплачивают так называемую «дорожную карту»), старший офицер медицинской службы, оперирующий хирург, кандидат медицинских наук, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь, вне зоны СВО получает денежное довольствие 73 тыс.руб. в месяц — меньше средней зарплаты по региону проживания, в разы меньше зарплаты врачей в гражданском секторе и в 2,5 раза меньше гражданских врачей, находящихся в его подчинении в госпитале. При этом выезды на ночные встречи эшелонов с ранеными военным врачам, в отличие от гражданских, дополнительно не оплачиваются. При подтверждении данной информации прошу обеспечить скорейшее прекращение дискриминации военных врачей по сравнению с их гражданскими коллегами, в том числе работающими в тех же госпиталях, и повышение оплаты военных врачей до достойного и соответствующего важности их труда уровня», — сказал он.

27 января Telegram-канал «Два майора» сообщил о низких зарплатах военных медиков. В публикации отмечалось, что денежное довольствие старшего офицера медицинской службы вне зоны спецоперации составляет 73 тысячи рублей. Уточнялось, что эта сумма меньше зарплат, которую получают гражданские врачи, работающие по пятидневному графику без дежурств.

До этого Делягин просил Минобороны проверить данные о низких зарплатах военнослужащих сил ПВО. В письме к Белоусову парламентарий писал, что контрактники зарабатывают 45 тысяч рублей и не получают премий за сбитые БПЛА.

Ранее в Югре ввели самую большую в России выплату при заключении контракта с ВС России.
 
