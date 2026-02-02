В Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы

Синоптик Тишковец: ночью температура в Москве опустилась почти до −22°C

В Москве в ночь на 2 февраля температура воздуха опустилась до −21,8 C, что значительно ниже климатической нормы февраля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила −20,5°C, в районе Тушино — −21,8°C, на Балчуге — −19,5°C. При этом средняя климатическая ночная норма февраля для столицы составляет −11,1°C.

В Подмосковье под утро температура колебалась от −19,6 °C в Талдоме до −26,3 °C в Серпухове. В Рязанской области, как отметил синоптик, морозы достигали −25…−28 °C.

Тишковец добавил, что аномально холодная погода сохранится до пятницы включительно. В выходные, по его прогнозу, морозы ослабеют, а температурный фон вернется к климатическим значениям.

На сайте Гидрометцентра России сообщалось, что в Москве 2 февраля ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -16°C до -14°C. Ночью столбик термометра может опуститься до -22°C.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении аномально холодной погоды в ряде российских регионов на этой неделе. По его словам, в Центральном федеральном округе температура будет на 7-15°C ниже нормы, а на юге страны – на 7-17°C.

Ранее инструктор по выживанию в экстремальных условиях рассказал о правиле трех слоев одежды в мороз.