Психиатры отмечают рост заболеваемости депрессиями и стрессовыми расстройствами

В России выросла заболеваемость депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в 2024 году подобных заболеваний было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020 году. Данные за 2025 год пока отсутствуют, однако продажи антидепрессантов косвенно указывает на продолжение тенденции. Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт связала ситуацию с повышением качества и доступности специализированной помощи.

Согласно статистике, за четыре года первичная заболеваемость психическими расстройствами среди россиян выросла на 18%. В 2020 году было зарегистрировано 384,5 тысячи новых случаев расстройств, в 2024 году — уже 453,9 тысячи. При этом показатели заболеваемости шизофренией и психозами остаются стабильными, отмечается снижение на душу населения — с 61,3 случая на 100 тысяч в 2015 году до 58,2 в 2024 году.

До этого ученые из Сиднейского университета выяснили, что набор веса чаще всего происходит при атипичной депрессии. Это самостоятельный биологический подтип расстройства с особыми генетическими рисками и реакцией на лечение.

По результатам исследования было установлено, что набор веса при депрессии возникает не случайно, – он связан с определенным биологическим подтипом заболевания. Речь идет об атипичной депрессии, при которой нарушаются механизмы регуляции аппетита и циркадных ритмов, что повышает вероятность увеличения массы тела.

