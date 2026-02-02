Теннисистка Андреева опустилась на пятое место в гонке WTA

Первая ракетка России Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась с первого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия опубликована на сайте организации.

Выиграв ранее турнир в Аделаиде, Андреева вновь остановилась на стадии четвертого раунда на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open). Победительницей турнира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая возглавила чемпионскую гонку, второе место заняла финалистка турнира Арина Соболенко из Беларуси.

В официальном рейтинге WTA Мирра Андреева сохраняет седьмую позицию.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

