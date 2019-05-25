После унижения от финнов названы лучшие игроки сборной РФ
Объявлены лучшие игроки сборной России по хоккею на чемпионате мира 2019 года, который проходит в Словакии, передает «Советский спорт».
В тройку вошли голкипер Андрей Василевский, защитник Дмитрий Орлов и форвард Никита Кучеров.
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинальной встрече мирового первенства со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее были объявлены лучшие игроки матча Россия — Финляндия.