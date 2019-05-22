40 фанатов «Локомотива» доставлены в полицию перед матчем с «Уралом»

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По данным Sport24, порядка 35-40 фанатов московского «Локомотива» оказались в отделение полиции в Самаре за три часа до старта финальной встречи Олимп — Кубка России с «Уралом».

Наряд ОМОНа забрал болельщиков из кафе. Однако жалоб со стороны персонала на поведение фанатов не поступало. Все время они сидели в заведении, ели, пили и общались. Часть иногда покидала зал, но беспорядков не происходило.

Уже в отделении задержанным заявили, что сотрудникам правоохранительных органов позвонили и сообщили о «сборе фанатов с кастетами». К настоящему времени фанаты находятся в отделении полиции. Их планируют отпустить на игру после того, как установят личность каждого.

Финал Олимп — Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Уралом» состоится 22 мая и начнется в 18.30 по московскому времени.

Ранее Юрий Семин поделился ожиданиями от финала Олимп — Кубка России.