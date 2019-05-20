Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2019 года, который проходит в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Из группы A в 1/4 финала вышли команды Канады, США, Финляндии и Германии. В группе B участниками плей-офф стали сборные Швеции, России, Чехии и Швейцарии.
Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая. Финальная встреча состоится 26 мая.
Ранее сообщалось, что сборная Великобритании одержала первую победу на чемпионате мира.