Глушаков рассказал о начале конфликта с Каррерой

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, с чего начался его конфликт с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, передает ТАСС.

Игрок отметил, что конфликт начал набирать обороты еще в конце сезона-2017/18.

«Меня ребята попросили поговорить с Каррерой по поводу тренировочного процесса, потому что у нас тогда было много травм: мы тогда таскали штанги с большим весом за три дня до игры. Я пришел к тренеру, сказал, что ребята просят не давать такую большую физическую нагрузку, у всех ноги болят, а он ответил, что со всем разберется, ничего страшного, все решится.

После поражения в Екатеринбурге у нас с ним началось недопонимание и частые разговоры: он меня вызвал, я ему сказал, что не надо предъявлять претензии», — заявил он.

Глушаков также рассказал, что понял, что между ними точно возник конфликт, после поражения в полуфинале Олимп — Кубка России от «Тосно».

Ранее защитник «Спартака» заявил, что Глушаков не сломлен.