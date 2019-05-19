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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову обвинили в воровстве, сообщает «Советский спорт».

В социальных сетях пользователи возмутились тем, какую музыку фигуристка выбрала для показательного проката. В новом сезоне Загитова будет выступать под композицию Билли Айлиша Bad Guy. Примечательно то, что в одном из недавних интервью извечная соперница Загитовой Евгения Медведева призналась, что любит эту песню.

«Как аккуратно украсть показательный у другого человека», — написал один из пользователей.

«Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко — взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?» — отреагировал другой.

Однако хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что музыка была выбрана еще до интервью Медведевой.

Ранее сообщалось, что Загитова может быть наказана за вождение без прав.