Загитову обвинили в воровстве
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову обвинили в воровстве, сообщает «Советский спорт».
В социальных сетях пользователи возмутились тем, какую музыку фигуристка выбрала для показательного проката. В новом сезоне Загитова будет выступать под композицию Билли Айлиша Bad Guy. Примечательно то, что в одном из недавних интервью извечная соперница Загитовой Евгения Медведева призналась, что любит эту песню.
«Как аккуратно украсть показательный у другого человека», — написал один из пользователей.
«Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко — взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?» — отреагировал другой.
Однако хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что музыка была выбрана еще до интервью Медведевой.
Ранее сообщалось, что Загитова может быть наказана за вождение без прав.