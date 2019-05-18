Павлюченко посоветовал Глушакову уйти из «Спартака»

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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко дал совет полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову.

Павлюченко уверен, что игроку красно-белых стоит сменить команду.

«Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в «Спартаке». Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история… Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в «Спартаке». Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справится с таким давлением со всех сторон.

Ему нужно чувствовать себя спокойно, сконцентрироваться на футболе. Пусть это даже будет более скромный клуб — «Ростов» или «Крылья», которые не борются за чемпионство, — зато Денис начнет получать удовольствие от игры. Глушакову уже не 20 лет. Если хочет продолжать карьеру, то нужно уйти. Посмотрим, как это все разрешится. Жалко, что так получилось… Это футболист добротного уровня. Думаю, многие команды хотели бы видеть его в своем составе», — цитирует Павлюченко «СЭ».

Стоит отметить, что Глушаков играет «Спартаке» с 2013 года. За это время Денис становился чемпионом России — 2017 и брал Суперкубок страны.

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