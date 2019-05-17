Пес Панарина номинирован на приз лучшей собаке игрока НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/411/12043411/43535755_564074544050034_7822525913959303400_n-pic905-895x505-74398.jpg">

Пес российского форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина по кличке «Рыжий» вошел в число номинантов на приз лучшей собаке игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Fan Choice Award, сообщает «Советский спорт».

Также в голосовании, которое проходит на официальном сайте организации, представлены питомцы защитника «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуара Власика, защитника «Каролины Харрикейнз» Джейккоба Слэвина и форварда «Чикаго Блэкхоукс» Алекса Дебринкета.

Ранее Панарин отметил, что хотел бы помочь сборной России на чемпионате мира 2019 года в Словакии.