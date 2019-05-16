Хоккеист Телегин продолжит карьеру в НХЛ

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Форвард ЦСКА и сборной России Иван Телегин хочет продолжить карьеру за океаном.

Хоккеист не стал назвать клубы, с которыми ведет переговоры, но отметил, что речь идет о командах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я уже не новичок в НХЛ, ни у одного из клубов лиги нет прав на меня, так что буду подписывать контракт как неограниченно свободный агент», — цитирует атлета «СЭ».

Стоит отметить, что в сезоне — 2018/2019 Телегин сыграл 77 матчей во всех турнирах и набрал 28 (8+20) очков.

Ранее игрок НХЛ вернулся в Россию.