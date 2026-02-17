США напомнили о поддержке «столпа разоружения» всеми странами с ядерным оружием

Вашингтон считает, что к переговорам о прекращении гонки вооружений нужно привлечь все страны, имеющие это оружие, а не только США и Россию. Об этом заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, цитирует РИА Новости.

«Так называемый «столп разоружения» касается 6-й статьи ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – прим. ред.) и обязанности всех государств, обладающих ядерным оружием — не только России и США, — вести добросовестные переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений, а также о контроле над вооружениями и последующем ядерном разоружении», — подчеркнул дипломат.

Вашингтон настаивает, чтобы все страны мира с ядерным оружием были вовлечены в этот процесс, поскольку это «не особая ответственность только США и России».

Йо также отметил, что США считают «ядерный зонтик» над союзниками важным инструментом нераспространения ядерного оружия в мире.

До этого издание Bloomberg писало, что Европа всерьез пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и хочет создать собственный «ядерный зонтик» на фоне ухудшений отношений с США.

Ранее стало известно о начале переговоров Германии и Франции по созданию совместных европейских сил ядерного сдерживания.