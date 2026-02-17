Россияне ответили, считают ли свою страну свободной

Подавляющее большинство россиян разделяют позитивный взгляд на положение страны в мире и внутри нее: 70% респондентов считают Россию свободной страной, а 73% – развитым и передовым государством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Преобладающее число опрошенных (59%) воспринимают Россию как богатую страну, в то время как лишь 23% считают ее бедной.

Большинство респондентов (69%) считают, что мировое сообщество рассматривает Россию как современную и развитую страну, и 73% полагают, что в мире Россию воспринимают как богатую державу. При этом 71% опрошенных убежден, что на международной арене Россию скорее уважают, чем не уважают, а 80% считают, что другие страны опасаются Россию.

Более половины опрошенных (60%) считают, что влияние России в мире в последние годы возросло, 23% полагают, что оно осталось неизменным, и лишь 6% считают, что оно уменьшилось. Это усиление влияния связывают, в первую очередь, с ростом военной мощи страны (8%), проведением миротворческой и открытой внешней политики (6%), экономическими достижениями (5%), а также расширением международного сотрудничества с другими странами (5%).

Говоря об улучшении отношения к России в мире, респонденты чаще всего указывали деятельность российских властей, президента Владимира Путина и его авторитет (5%), развитие страны, улучшение жизни россиян и экономический рост (3%), а также политику России в целом (2%).

Данные были получены в ходе еженедельного всероссийского опроса «ФОМнибус», проведенного с 30 января по 1 февраля. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

