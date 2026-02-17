«Отдает нацизмом»: известный тренер об отстранении России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил о двойных стандартах при отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Сейчас спорт очень политизирован. Да, было что-то похожее и в советское время, но тогда такой ангажированностью политической не выделялось. Сейчас же приказы сверху сыплются, мы слышим вопли глав. Сама идея отстранения российского спорта отдает нацизмом», — отметил он.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России, который был введен в 2022 году, не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля

