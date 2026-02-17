Размер шрифта
Бездомная собака помогла полицейским найти пропавшего мальчика

NYP: в США бездомная собака помогла полиции найти пропавшего ребенка
В штате Кентукки бездомная собака помогла полиции найти пропавшего трехлетнего ребенка, направив офицеров прямо к месту, где мальчик оказался заперт в автомобиле, пишет New York Post.

Офицер полиции Джош Томпсон и его коллеги проводили поиски ребенка, когда к ним подбежала собака и начала настойчиво лаять, привлекая внимание. По словам Томпсона, он сначала насторожился, поскольку не узнавал животное, несмотря на регулярные патрули в этом районе. Однако поведение собаки выглядело целенаправленным — она лаяла прямо на офицеров, словно пытаясь что-то сообщить.

В какой-то момент Томпсон в шутку сказал: «Эй, давай найдем этого ребенка», после чего пес побежал во двор одного из домов. Офицеры последовали за ним. Собака подвела их к гаражу, где стоял автомобиль.

Заглянув внутрь, полицейские обнаружили испуганного мальчика, запертого на переднем пассажирском сиденье. Джош попытался жестами объяснить ребенку, как открыть дверь изнутри. Мальчик дернул за ручку, после чего офицер смог открыть дверь и вытащить его. По словам полицейского, ребенок сразу обнял его и долго не отпускал.

Мальчик не получил травм и вскоре воссоединился с семьей.

Ранее мужчину, прятавшегося от полицейских под диваном, выдала его собака.
 
