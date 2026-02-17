Виктория Боня пожаловалась на мошенников

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале предупредила о мошенниках.
Боня рассказала, что в соцсети появились злоумышленники, которые пытаются заработать от ее имени. Она подчеркнула, что неизвестные используют ее ИИ-копию для мошеннических схем.
«Людей разводят на этом канале. Это не мой канал. Да еще и кружочки делают с помощью AI. Отпишитесь срочно от них, если вы там», — заявила телеведущая.
Боня добавила, что пожалуется на канал за скам.
В феврале блогерша сообщила, что собирается пройти обучение учителя Шри Багована от института единства EKAM.
Боня заявила, что у Багованы обучались многие западные миллионеры, включая Тони Робинса. Она подчеркнула, что подобное духовное образование стоит €10 тысяч (924 700 по курсу того времени — «Газета.Ru»).
Телеведущая заплатила вышеперечисленную сумму за повышение квалификации «Духовное просветление».
Боня уверена, что научилась спокойствию, а также сохранять эмоциональную стабильность на этих курсах.
Ранее Виктория Боня призвала наказать Билла Гейтса.