Виктория Боня пожаловалась на мошенников

Блогерша Виктория Боня заявила, что мошенники создали ее ИИ-копию

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале предупредила о мошенниках.

Боня рассказала, что в соцсети появились злоумышленники, которые пытаются заработать от ее имени. Она подчеркнула, что неизвестные используют ее ИИ-копию для мошеннических схем.

«Людей разводят на этом канале. Это не мой канал. Да еще и кружочки делают с помощью AI. Отпишитесь срочно от них, если вы там», — заявила телеведущая.

Боня добавила, что пожалуется на канал за скам.

В феврале блогерша сообщила, что собирается пройти обучение учителя Шри Багована от института единства EKAM.

Боня заявила, что у Багованы обучались многие западные миллионеры, включая Тони Робинса. Она подчеркнула, что подобное духовное образование стоит €10 тысяч (924 700 по курсу того времени — «Газета.Ru»).

Телеведущая заплатила вышеперечисленную сумму за повышение квалификации «Духовное просветление».

Боня уверена, что научилась спокойствию, а также сохранять эмоциональную стабильность на этих курсах.

Ранее Виктория Боня призвала наказать Билла Гейтса.