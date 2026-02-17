Размер шрифта
Преступник с пистолетом ограбил ювелирный магазин в Новосибирске на 7 млн рублей

В Новосибирске мужчина с пистолетом ограбил ювелирный магазина на 7 млн рублей

В Новосибирске преступник пришел в ювелирный магазин с пистолетом и ограбил его на 7 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в торговом зале ювелирного магазина. Неизвестный в маске и с пистолетом в руках заставил сотрудницу открыть витрины и забрал оттуда украшения из золота, а затем скрылся. Ущерб составил 7 млн рублей.

Правоохранители установили подозреваемого, им оказался житель Красноярского края, который находился в федеральном розыске из-за аналогичного преступления, совершенного в соседнем регионе. Мужчину опознали и задержали — во время обыска у него дома нашли украденные украшения и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее грабитель надел украшения на себя и покинул ТЦ в Петербурге.
 
